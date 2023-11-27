Almanya, Gazze'deki "insani ara"nın mümkün olduğunca uzun sürmesini istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara"nın mümkün olduğunca uzun sürmesi gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani ara"nın mümkün olduğunca uzun sürmesi gerektiğini belirtti.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu'na katılan Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hamas'ın elindeki tüm eserlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki felaket durumunun dindirilmesi gerektiğini belirtti.

"İnsani araya 3 günden bu yana uyulmasının" önemli olduğunu vurgulayan Baerbock, "Bunun esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insanlara yardım ulaşması için mümkün olduğunca uzun sürmesi lazım. Merkezi soru şudur: Bu insani aradan ve esirlerin serbest bırakılmasından siyasi sürece köprü nasıl kurulabilir?" ifadelerini kullandı.

Baerbock, Filistinliler güvenlik içinde yaşadığında İsraillilerin de güvenlik içinde yaşayabileceğini kaydetti.