Mısır: Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün uzatılması için görüşmelerde sona gelindi

Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Diaa Rashwan, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılmasını konusunda anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı.

Mısır, Gazze Şeridi'ndeki "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasına ilişkin görüşmelerde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki "insanı ara"nın uzatılması için Katar ve Mısır'ın çabalarında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Gazze'de "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması için yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiğini aktaran Raşvan, günlük 30 Filistinli esire karşılık, Hamas'ın 10 İsrailli esiri serbest bırakmasının söz konusu olduğunu aktardı.

Uzlaşının sağlanması durumunda gelecek 2 gün içinde toplam 20 İsrailli esire karşılık 60 Filistinli esirin serbest kalmasının önünün açıldığını belirten Raşvan, Gazze'ye yakıt, gıda ve insani yardım girişinin sürdürüleceğini ifade etti.

Mısır Enformasyon Kurumu Başkanı, gün içinde Hamas'ın elindeki 11 İsrailli esirin serbest bırakılmasının beklendiğini ve İsrail'in de 33 Filistinli esiri serbest bırakması için görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.