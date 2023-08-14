Almanya'nın en büyük tema parkında gösteri sırasında kaza: 7 yaralı

Almanya'nın en büyük tema parkı Europark’ta dalış gösterisi sırasında sahne ve havuzun çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Almanya'nın en büyük tema parkı Europark’ta dalış gösterisi sırasında sahne ve havuzun çökmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Rust’ta bulunan ülkenin en büyük tema parkı Europark’ta “Return of the Pirates” (Korsanların Dönüşü) adlı dalış gösterisinde sahne ve havuz çöktü.

Kazada 5’i gösterici, 2’si ziyaretçi toplam 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazanın yaşandığı bölümün yarın yeniden ziyarete açılacağı aktarıldı.

Europark’ta geçtiğimiz haziran ayında yangın çıkmış, yaklaşık 25 bin kişi parktan tahliye edilmişti.