Almanya Türk Toplumu'ndan 'göçmenleri ülkeden gönderme planı'na tepki

Almanya Türk Toplumu, ırkçı, aşırı sağcı partilerin göçmenleri topluca gönderme planının Almanya'nın çöküşünü beraberinde getireceğini kaydetti.

BirGün ALMANYA

Almanya Türk Toplumu (TGD), Almanya ve Avusturya'dan aşırı sağcıların Potsdam yakınlarındaki Lehnitz Gölü'ndeki buluşmalarında konuştukları göçmen ve Alman pasaportuna sahip milyonlarca göçmenin topluca ülkeden gönderilme plana tepki gösterdi.

TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofoğlu, "Göçmen karşıtlığının gündelik yaşamı şekillendirdiği eyaletlerde peyzaj alanları yok olacak. Böyle bir dehşet senaryosunda sosyal iklimi düşünmek bile istemiyorum" dedi.

TGD açıklamasında, "Correctiv'in araştırması uzun zamandır aşikar olan bir şeyi ortaya çıkardı; AfD sadece neo-Nazilerle temas kurmakla kalmıyor, aynı zamanda büyük ölçüde her düzeyde sabit aşırı sağcılarla ilişkide. Ilımlı tonları ise maskeli balodan başka bir şey değil. Almanya'daki Türk toplumu, ırkçı tutumların siyasi normalliğin bir parçası haline gelmesine izin verilmesi konusunda uyarıyor" ifadeleri kullanıldı.

KENDİ ÇÖKÜŞÜNÜZÜ SEÇİYORSUNUZ

TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofoğlu da hâlâ ciddi ciddi AfD'ye oy vermeyi düşünenlere "Bir alternatif seçmiyorsunuz, gelişmeyi seçmiyorsunuz ve kesinlikle sorunlarınızın çözümünü seçmiyorsunuz. Siz açık ve demokratik toplumumuzun çöküşünü seçiyorsunuz. Aşırı sağcıların yönetimi ele geçirmesinin sonuçları yıkıcı olacaktır. Sanayi, adı Thomas ya da Stefanie olmayan kalifiye işçilerin hoş karşılanmadığı yerlere taşınacaktır. Turizm gerçekleşemeyecek ve göçmen karşıtlığının gündelik yaşamı şekillendirdiği eyaletlerde ekonomi büyük zarar görecek. Böyle bir dehşet senaryosunda sosyal iklimi düşünmek bile istemiyorum. Kendi çöküşünüzü kendiniz seçiyorsunuz!" diye seslendi.

"DEMOKRATİK BİR ALMANYA'YI SAVUNANLAR DA ETKİLENECEK"

Almanya'da birçok kişi ve medyanın büyük bir bölümünün 'yeniden göç' ya da 'geri dönüş'ten bahsettiğini, bir kısmının ise AfD'nin geri dönüş ifadesini benimsediğine dikkat çeken Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay da şunları söyledi:

"AfD'nin maskeli balosunu sürdürmeyi bırakın. Bu, Alman toplumunun büyük bölümünün sınır dışı edilmesi ve yeniden nüfuslandırılmasıyla ilgilidir. Bu terimleri siyasi bir normalliğin parçası haline getirme çabası sağcı stratejinin bir parçasıdır. Correctiv'in araştırması artık pek çok insanın AfD'nin gerçekten de aşırı sağcı olduğunu fark etmesini sağlıyor. Umarım bu durum demokrasiyi birlikte savunmak için bir fırsat yaratır. Sınır dışı etme ve yeniden nüfuslandırma fantezilerinden sadece göç geçmişi olan insanlar değil, açık ve demokratik bir Almanya'yı savunan tüm Almanlar etkilenecektir."