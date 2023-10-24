Almanya, Ukrayna'ya desteğini yineledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışmasının genişlemesinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e verdikleri desteği değiştirmeyeceğini belirtti.

Scholz, başkent Berlin'de düzenlenen 5. Almanya-Ukrayna İş Forumu'nda konuştu.

Şansölye Scholz, Ukraynalı yetkililere ve iş insanlarına, ülkesinin İsrail ve Ukrayna ile "yıkılmaz dayanışma" içinde olduğunu söyleyerek, "İsrail ve Orta Doğu'ya daha büyük bir endişeyle bakarken Ukrayna'ya desteğimiz hiçbir şekilde etkilenmeyecek" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Almanya'ya güvenebileceğini vurgulayan Scholz, "Bizim sarsılmaz dayanışmamız hem İsrail hem de Ukrayna için geçerlidir" dedi.

Olaf Scholz, Ukraynalıların ülkelerini savunmalarına yardımcı olmak amacıyla Almanya ve ortaklarının, Ukrayna'ya ekonomik ve askeri destek sağlamayı sürdüreceğini dile getirerek, "Sözümüz hala geçerli. Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğiz. Avrupa Birliği (AB), G7 ve diğer pek çok ülkeden ortaklarımızla birlikte kararlılığımız konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmıyoruz" diye konuştu.

Ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 24 milyar avro yardımda bulunduğunu bildiren Scholz, Alman hükümetinin tüm gücüyle Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz'un, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yinelemesi, Ukrayna'da İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin endişelerin arttığı ve bu durumun dikkatleri Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan uzaklaştırarak kaynakların İsrail'e yönlendirmesinden endişe edildiği bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DHIK) Başkanı Peter Adrian da savaşa rağmen Alman şirketlerinin, Ukrayna'ya yatırım yapma konusunda istekli olduğunu belirtti.