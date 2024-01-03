Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Almanya’dan vatandaşlarına "Lübnan’ı terk edin" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’ye düzenlenen suikastın ardından vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Dünya
  • 03.01.2024 23:54
  • Giriş: 03.01.2024 23:54
  • Güncelleme: 03.01.2024 23:56
Kaynak: iHA
Almanya’dan vatandaşlarına "Lübnan’ı terk edin" çağrısı
FOTOĞRAF: depophotos

Dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’ye düzenlenen suikastın ardından Almanya harekete geçti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu suikast nedeniyle İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların genişleyebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlarından Lübnan’ı hızla terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık, "Halen Lübnan'da bulunan tüm Alman vatandaşlarından ELEFAND kriz hazırlık listesine kaydolmaları ve ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri isteniyor. Özellikle Salı günü Beyrut'ta Hamas'ın iki numarası Salih El Aruri'nin öldürülmesi göz önüne alındığında, durumun daha da kötüleşebileceği ve çatışmanın genişleyebileceği göz ardı edilemez. Bu durum özellikle Beyrut'un güney bölgeleri de dahil olmak üzere Lübnan'ın güney kesimi için geçerli” dedi.

İsrail, Beyruttaki Hamas ofisini vurdu
Hizbullah lideri Nasrallahtan Aruri suikastı açıklaması: "Bu suç cevapsız ve cezasız kalmayacak"
BirGün'e Abone Ol

 

 

 