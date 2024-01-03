Almanya’dan vatandaşlarına "Lübnan’ı terk edin" çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’ye düzenlenen suikastın ardından vatandaşlarına Lübnan’ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’ye düzenlenen suikastın ardından Almanya harekete geçti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu suikast nedeniyle İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların genişleyebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşlarından Lübnan’ı hızla terk etmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlık, "Halen Lübnan'da bulunan tüm Alman vatandaşlarından ELEFAND kriz hazırlık listesine kaydolmaları ve ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri isteniyor. Özellikle Salı günü Beyrut'ta Hamas'ın iki numarası Salih El Aruri'nin öldürülmesi göz önüne alındığında, durumun daha da kötüleşebileceği ve çatışmanın genişleyebileceği göz ardı edilemez. Bu durum özellikle Beyrut'un güney bölgeleri de dahil olmak üzere Lübnan'ın güney kesimi için geçerli” dedi.