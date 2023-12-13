Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz'dan Özgür Özel'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz ile görüştü.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmede CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçen hafta Almanya'ya giden Özel, burada SPD Kongresi'ne katılıp konuşma yapmış ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmüştü.