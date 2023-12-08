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Özgür Özel, Almanya'da Martin Schulz'u ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katılmak için gittiği Berlin'de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz'u ziyaret etti.

Güncel
  • 08.12.2023 20:59
  • Giriş: 08.12.2023 20:59
  • Güncelleme: 08.12.2023 21:04
Özgür Özel, Almanya'da Martin Schulz'u ziyaret etti
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresi için gittiği Berlin’de Friedrich Ebert Vakfı Başkanı ve eski Avrupa Parlementosu Başkanı Martin Schulz ile bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

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