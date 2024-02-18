Alparslan Bayraktar: "Buradaki toprağın tamamını kaldırmak durumundayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te 9 işçinin mahsur kaldığı çökme olayına ilişkin yaptığı günlük bilgilendirmede "Buradaki toprağın tamamını kaldırmak durumundayız" dedi. Bayraktar ayrıca bölgedeki madenin çevre izin belgesinin tamamen iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç'te 9 işçinin mahsur kaldığı çökme olayına ilişkin yaptığı açıklamada bölgedeki toprağın tamamını kaldırmak durumunda olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan İliç'te açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "35 milyon metreküp toprak var. 2 bin 700 personel, 800 araç sahada çalışıyor" dedi.

Toprağın taşıma süreci ile ilgili sürece ilişkin sorulan yöneltilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise tarih vermekten kaçındı.

Bayraktar, altın madeninin çevre izin belgesinin tamamen iptal edilmiş olduğunu kaydetti.

"ÇEVRE İZİN BELGESİNİN VERİLDİĞİ ŞARTLAR ORTADAN KALKMIŞTIR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şunları söyledi:

"Aslında bu bölge tahliye edilmeye başlanmış durumda. Arama faaliyeti ile ilgili büyük bir çalışma söz konusu. Allahın yüzümüze bakmasına ihtiyacımız var. Burada çevre ile ilgili alınması gereken tedbirler söz konusuydu. Su ve toprak numuneleri temiz çıktı. Buradaki toprağın tamamını kaldırmak durumundayız.

Burada halk sağlığına zarar verecek hiçbir şey bulunmuyor şu anda. Arama faaliyeti ile ilgili bir sonuç almayı ümit ediyoruz.

Çevre izin belgesi burada tamamen iptal edilmiştir. Esas itibariyle faaliyet izin belgesi olmayan bir madenin çalışması mümkün değildir. Şu anda çevre izin belgesinin verildiği şartlar ortadan kalkmıştır."