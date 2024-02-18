İliç'teki maden faciası: Şirketin Türkiye'deki müdürü serbest bırakıldı

İliç'teki maden ocağında meydana gelen linç yığını çökmesine ilişkin soruşturmada, şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan linç yığını çökmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.D. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından İliç Adliyesine sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayda kusuru olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınarak İliç Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Başmühendis Murat Bayraktar, Mühendis Şenol Demir, Vardiya Amiri Soysal Doğan, Saha Sorumlusu Abdülkadir Cansız, Saha Yetkilisi Hüseyin Üstündağ ve Şirket Vekili Kanada uyruklu Jain Ronald Guille tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 saatlik yargılamada, maden alanında titreşim kayıtlarını tutan A.R.K ve Saha Görevlisi M.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre, şüpheli sayısının ilerleyen süreçlerde artabileceği belirtildi.

ANAGOLD MADENCİLİK İŞLETİYOR

Çöpler Altın Madeni'ni Anagold Madencilik Şirketi işletiyor.

Anagold'un yüzde 80'i Kanadalı altın maden şirketi Alacer Gold'a (SSR Mining), yüzde 20'si ise Çalık Grubu bünyesinde bulunan Lidya Madencilik'e ait.