Alper Gezeravcı: Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 6 Şubat'a ertelendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, "Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum" dedi.

Gezeravcı, şöyle devam etti: "Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

6 ŞUBAT'A ERTELENDİ

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, Florida kıyısında hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle Ax-3 ekibinin ve Dragon'un 6 Şubat'tan önce geri dönemeyeceği belirtildi.

Dragon Uzay Aracı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüşü, 3 Şubat olarak planlanmıştı ancak Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelenmişti.