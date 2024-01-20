Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda: İlk sözlerini söyledi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Gezeravcı ve diğer 3 astronot, istasyondaki ekip tarafından karşılandı. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk konuşmasını da yaptı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bugün saat 13.47 sıralarında ulaştı.

Gezeravcı ve diğer astronotlar, kenetlenme işleminin tamamlanmasının ardından istasyondaki astronot ve kozmonot ekibi tarafından karşılandı. Böylece Ax-3 misyonu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na girdi. İstasyondaki uzay insanı sayısı 11'e ulaştı.

LIVE NOW: @Axiom_Space’s #Ax3 crew is arriving to the @Space_Station after their day-long journey. Docking is targeted for 5:44am ET (1044 UTC), and opening of the hatch for around 7:20am ET (1220 UTC). https://t.co/svFRmSnjGK — NASA (@NASA) January 20, 2024

İLK SÖZLER

Gezeravcı'ya Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmasının ardından 610 numaralı rozet takıldı.

İngilizce ve Türkçe konuşan Gezeravcı, 14 gün kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki ilk demecinde şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyetini kurarak bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü irademizle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir.”

Ax-3 misyonunda Alper Gezeravcı dışında, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Kenetlenme anı.

Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün saat 00.49'da fırlatılmıştı.

Gezeravcı'nın, Axiom-3 (Ax-3) kapsamında başladığı uzay yolculuğu sırasındaki ilk sözü, "İstikbal göklerdedir" olmuştu.

13 DENEY YAPACAK

Alper Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek. Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi.

Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu deneyler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek.

TSK'DEN İHRAÇ EDİLMİLŞTİ

12 Kasım 2012 yılında FETÖ’nün İzmir Askeri Casusluk kumpas soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildikten sonra Türk Hava Yolları’nda kaptan pilot olarak bir süre çalışan Alper Gezeravcı, ihraç kararına karşı açtığı davayı kazanınca Temmuz 2020’de TSK’ye geri döndü.