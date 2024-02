Alper Gezeravcı’nın Dünya’ya dönüş saati belli oldu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin dünyaya dönüş saati belli oldu.

SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.

Alper Gezeravcı'nın dönüşü daha önce iki kez ertelenmişti.

Dragon and the Ax-3 crew are set to depart the @Space_Station no earlier than Wednesday, February 7 at 9:05 a.m. ET pending weather at the splashdown locations → https://t.co/bJFjLCiTbK