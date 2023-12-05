Alper Taşdelen, Çankaya için aday adaylığı başvurusu yaptı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştükten sonra Çankaya için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde CHP'nin Çankaya Belediye Başkan adayı olmak için adaylık başvurusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde görüşen Taşdelen, görüşmeyi sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Taşdelen şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i Genel Merkezimizdeki makamında ziyaret ettim. Çankaya ve yerel seçimlere dair gelişmeleri değerlendirdiğimiz ziyaretimiz için Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Genel Başkanımız Sayın @eczozgurozel i Genel Merkezimizdeki makamında ziyaret ettim.



Çankaya ve yerel seçimlere dair gelişmeleri değerlendirdiğimiz ziyaretimiz için Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/ipH9bn7u4Q — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) December 4, 2023

Taşdelen’in, Çankaya Belediye Başkanlığı’na adaylık başvurusunda da bulunduğu öğrenildi.