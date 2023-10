Alphaville ile muhteşem kapanış

Erkin Can SEYHAN

Şişli Belediyesi'nin düzenlediği ve büyük ilgi gören 'Şişli Plak Festivali'nin üçüncüsü bu yıl 7-8 Ekim tarihlerinde yine Feriköy Organik Pazarı otopark alanında düzenlendi. Vigor Sanat organizasyonu ile gerçekleşen festival, İstanbul’un müzik kültürünü ve plak atmosferini yaratan tüm paydaşlarını 2 gün boyunca bir araya getirdi.

Şişli'yi 'İstanbul'un kültür - sanat vahası' olarak tanımlayan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, tüm İstanbulluların ve müzik severlerin buluştuğu festivalin açılışında şunları söyledi: ''Bu festival; Sanatçılarıyla, etkinlikleriyle ve seyircisiyle çok muhteşem. Bizim için, bu festivali muhteşem yapan bir şey daha var: Kültür mirasımıza sahip çıkıyoruz aslında Şişli’de. Türkiye’nin ilk modern plak fabrikası 1912 yılında Şişli'de kurulmuş. Bu yüzden Şişli’de plak festivalinin yapılıyor olması ayrı bir anlam taşıyor. Bu festivalde Türk müzik hayatına damga vurmuş isimler kadar dünyaya mal olmuş müzik ustalarını da ağırlıyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyız.

Dünyaca ünlü müzik gruplarını büyük stadlarda, lüks mekanlarda değil Şişli’nin kalbinde, Şişli’nin bir sokağında sizlerle buluşturmanın heyecanı çok ama çok kıymetli. Şişli’nin her mahallesine, her sokağına tüm hizmetlerimizi yaymaya devam edeceğiz. Şişli, demokrasiyle, dayanışmayla, özgürlüklerle tüm renkleriyle bir arada. Sadece Şişlililer değil, burada herkes nefes alıyor. Biz Şişli’yi sizlerle birlikte daha da güzelleştireceğiz.''

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin

Etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalde; alanda yer alan plak standlarının yanında, söyleşiler, mezatlar, imza günleri ile katılımcılar keyifli zaman geçirdiler. Murat Meriç moderatörlüğünde yapılan, Nino Varon, Hakan Meriçliler, Celal Kadri Kınoğlu ve Osman Tan Erkır'ın katılımı ile gerçekleşen, geçmişten günümüze ülkemizdeki müzik yapımcılığı, etkinlik yönetimi, plakların sinema ile ilişkisi, koleksiyonculuk gibi farklı konulardaki söyleşiler ise müzikseverlerin ilgisini çekti. Sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan dünyaca ünlü Türk neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, Türk pop müziğin şüphesiz en güçlü kadın yorumcularından Nükhet Duru, ilk günün müzisyen konukları olarak katılımcılara müzik ziyafeti verdi.

Nükhet Duru

ALPHAVILLE KONSERİNE BÜYÜK İLGİ

İkinci günün açılış konserini Ezginin Günlüğü grubunun eski solisti, başarılı kariyerine solo devam eden Hüsnü Arkan gerçekleştirdi. Hüsnü Arkan'ın 'Kanat Sesleri' albümünün plak formatı da ilk kez Şişli Plak Festivali'nde müzikseverlerle buluştu sanatçı konser öncesi plaklarını imzaladı.

Hüsnü Arkan

Festivalin kapanışını, 80'li yıllardan bu yana şarkılarını keyifle dinlediğimiz ünlü Alman grup Alphaville yaptı. Konser öncesi alandaki onlarca hayranıyla sohbet edip, plaklarını imzalayan 'Marian Gold', gördüğü ilgi karşısında oldukça mutluydu. 'Jet Set' ile başladıkları konserde yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan Alphaville: 'İstanbul'da bu gece sizinle olduğumuz için çok mutluyuz. Hep birlikte harika bir parti yapacağız diyerek', 'Dance With Me', 'Big in Japan', 'Sounds like a Melody', 'Summer in Berlin' gibi en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi.

Sıra 'Forever Young'a geldiğinde grubun solisti 'Marian Gold' şarkı öncesi İstanbul'u ne kadar çok sevdiklerini, bu harika şehirde her zaman çok iyi ağırlandıklarını söyleyerek şarkıyı bu şehre adadı. Uzun bir aradan sonra ülkemizde konser veren 'Alphaville'e festival alanını dolduran binlerce müziksever hep bir ağızdan eşlik etti. Israrlı alkışlardan sonra yeniden sahneye çıkan grup, tüm fanlarına teşekkür etti.