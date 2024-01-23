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Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen hayatını kaybetti

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti.

Güncel
  • 23.01.2024 11:14
  • Giriş: 23.01.2024 11:14
  • Güncelleme: 23.01.2024 11:36
Kaynak: Haber Merkezi
Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen hayatını kaybetti

CHP'nin eski genel başkanlarından, gazeteci Altan Öymen'in eşi ve Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Aysel Öymen, 1978'de Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olmuştu. 

Öymen çifti, 1956 yılında evlenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüştü
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