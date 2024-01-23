Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen hayatını kaybetti
CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi, Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti.
CHP'nin eski genel başkanlarından, gazeteci Altan Öymen'in eşi ve Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen hayatını kaybetti.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Aysel Öymen, 1978'de Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü olmuştu.
Öymen çifti, 1956 yılında evlenmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğim Genel Başkanımız Altan Öymen'in değerli eşi, ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'e Allah'tan rahmet, Öymen ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/axVfBIXa60— Özgür Özel (@eczozgurozel) January 23, 2024