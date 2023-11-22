Özgür Özel, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile görüştü

Özgür Özel, CHP geleneğinin önemli isimlerden Murat Karayalçın ve partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP geleneğinin önde gelen isimlerinden Murat Karayalçın ve partinin Mayıs 1999 ile Eylül 2020 arasında genel başkanı olarak görev yapan Altan Öymen ile görüştü.

CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.