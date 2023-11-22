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Özgür Özel ile Arzu Çerkezoğlu görüştü

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya geldi.

Güncel
  • 22.11.2023 13:37
  • Giriş: 22.11.2023 13:37
  • Güncelleme: 22.11.2023 13:56
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel ile Arzu Çerkezoğlu görüştü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner de yer aldı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı. 

Özgür Özel, DİSK'in, 'Gelirde Adalet, Vergide Adalet' talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı ve 5 gün önce sona eren yürüyüşe destek vermişti. 

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