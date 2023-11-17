DİSK heyeti Ankara'ya ulaştı: Özgür Özel yürüyüşe destek verdi

"Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşü, beşinci gününde tamamladı. Ankara'ya ulaşan heyeti kentteki işçiler ve sendika temsilcileri tarafından karşılandı. Ankara merkeze ulaşan heyet, ıslık, slogan ve alkışlarla yürüyüşünü Ulus'ta noktaladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de heyete destek verdi.

Dilan ESEN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattığı Ankara Yürüyüşü’ tamamlandı.

DİSK heyeti, yürüyüşün 5. gününde Ankara'ya ulaştı. Başkent’te üyeleri tarafından karşılanan yürüyüşçülere yenileri eklendi. DİSK üyeleri sloganlarla Ulus’a yürüdü.

Ankara merkeze ulaşan DİSK heyeti ve işçiler, halk tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Fotoğraf: BirGün /Dilan ESEN

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK

Ankara'da Ulus'a ulaşan DİSK heyetine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi. Özel ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" için Ulus Meydanı'na yürüdü.

Özel, yaptığı Ulus'ta yaptığı açıklamada, "Bu haksızlığa karşı itiraz eden DİSK'i ve bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de vergilerin yüzde 67'si dolaylı vergiler olarak aldığımız ekmekten içtiğimiz sudan alınıyor. Yani bugün Türkiye'de para kazanan yoksullardan emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz" dedi.

Özel, "Bu daha başlangıç, hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Özel'in ardından konuşmaya başlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktık. Yol boyunca binclerce sınıf kardeşimizle buluştuk. Yola çıkarken yalnız yürümeyeceğiz dedik. Milyonlarca işçinin, kadınların, gençlerin adımları bizimle olacak dedik. Vergide adalet, gelirde adalet diyen milyonlarla yürüdük" dedi.

Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte yürüdük. Selam olsun umudu büyütenlere.

Başta belediye işçileri olmak üzere bütün taşeron işçilerine amasız fakatsız kadro verilmesi için yürüdük. 6196 sayılı kanunla ihraç edilenlerle yürüdük. Kademeli geçiş isteyenlerle beraber yürüdük. Yaşadığımız bu tablo bir tesadüf değil. Bu ülkeyi işçiden, emekçiden, halktan kopmuş bir zihniyet yönetiyor.

Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu düzeni kapatmaya karar verdi. Anayasa'nın ayaklar altına alınmasına karşı, ülkede adalet için mücadele edeceğiz. Bizlerin hakkında işçilerin, emekçilerin geleceği hakkında, işimiz, aşımız hakkında, tek taraflı dönemleri kapatıyoruz. Bu meydanı görsünler. Bu meydan emeğin meydanı, işçi sınıfının meydanı.

Bugün Ankara'da tarihi bir gün yaşanıyor. İşçiler konuşuyor, emekçiler konuşuyor, halk konuşuyor. Bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz. Biz kazanacağız. Omuz omuza, kol kola kazanacağız. Yürek yüreğe kazanacağız. Ülkede adaleti de egemen kılacağız. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Bu meydan varsa umut var."

Konuşmaların ardından "Vergide adalet istiyoruz", "Direne direne kazanacağız" ve "Birlikte kazanacağız" sloganları atıldı.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu'nun "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için başlattığı yürüyüş 13 Kasım'da İstanbul Söğütlüçeşme'de başladı.

Yürüyüşün birinci günü Gebze'ye ulaşan DİSK heyetini halk ve işçiler Gebze Kent Meydanı'nda karşıladı.

DİSK heyeti, yürüyüşün ikinci gününde, toplu iş sözleşmesinde yaşanan uyuşmazlık sonrası çıktıkları grevin 124. gününe ulaşan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) bulunan Corning Kablo işçilerini ziyaret etti. Lastik İş Sendikası’na üye işçiler, heyeti sloganlarla karşıladı. Heyet Kocaeli'den Yalova'ya uğurlandı.

Heyet, yürüyüşün üçüncü gününde, Yalova'ya, ilerleyen saatlerde Bursa'ya ulaştı. DİSK heyeti, Bursa Kent Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Yürüyüş, dördüncü gününde Bursa'dan Bilecek'e ulaştı. DİSK heyeti, halk tarafından “Gelirde adalet vergide adalet” ve “Sefalete teslim olmayacağız” sloganlarıyla karşılandı.

Yürüyüşün beşinci gününde heyet Eskişehir’den Ankara’ya uğurlandı. DİSK heyeti, Adalar’da basın açıklaması yaptı. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, "Ankara Yürüyüşü’nün beşinci gününde Eskişehir etabını tamamladık" dedi.

Çalışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yüksek enflasyon, gelirlerimizin erimesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yaptığımız toplu iş sözleşmelerinin üç ay sonra anlamının kalmamasının önemli bir nedeni de vergide adaletsizlik. DİSK olarak demokrasi, emek mücadelesi veriyoruz. Bugün Ankara’da olacağız ve bu adaletsizliğe karşı bir miting yapacağız. DİSK yürüyecek, umut büyüyecek."