DİSK'in "adalet" yürüyüşü 4. gününde: "Yürüyüşümüz her adımda güçlenerek ve büyüyerek devam ediyor"

DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş, dördüncü gününde devam ediyor. Bursa'dan Bilecek'e ulaşan DİSK heyeti, halk tarafından “Gelirde adalet vergide adalet” ve “Sefalete teslim olmayacağız” sloganlarıyla karşılandı. Burada açıklamalarda bulunan Arzu Çerkezoğlu, "Yürüyüşümüz her adımda güçlenerek ve büyüyerek devam ediyor. DİSK yürürse, işçiler yürürse bütün karanlıklar dağılır. Yolumuz aydınlanır. Adaletli bir ülkeyi hep beraber kuracağız" dedi.

Dilan ESEN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattıkları Ankara Yürüyüşü’ne devam ediyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte konfederasyon yöneticilerinin olduğu yürüyüş heyeti Bursa'dan Bilecek'e uğurlandı.

Bursa Kent Meydanı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün Bursa Kent Meydanı’ndan Bilecek’e doğru yola çıkıyoruz. Gelirde ve vergide adalet talebini milyonların talebini Ankara’ya ulaştırmak için yürüyoruz” dedi.

Fotoğraf: BirGün / Dilan ESEN

Daha sonra Ankara yürüyüşüne devam eden DİSK heyeti, Bilecik’e ulaştı. Bilecik halkı yürüyüşçüleri, “Gelirde adalet vergide adalet” ve “Sefalete teslim olmayacağız” sloganlarıyla karşıladı.

Bilecik’teki Atatürk Parkı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, “Yıllardır söylüyoruz fakat dinlemiyorlar. Duymayan kulaklara görmeyen gözlere göstereceğiz. Bu ülkede yüzde 90’lara varan insan, vergiden ve gelir bozukluğundan şikayetçi. Biz buradan bir kez daha uyaracağız. Bu ülke adaletli olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Fotoğraf: BirGün / Dilan ESEN

"ADALETLİ BİR ÜLKEYİ HEP BERABER KURACAĞIZ"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şöyle konuştu:

“Bize eşlik edenlerle, destekleyenlerle büyüyor yürüyüşümüz. Fabrikalardan, işyerlerinden, tezgahbaşlarından kalkıp gelen insanca yaşam taleplerini bizlerle buluşturanlarla büyüyor yürüyüşümüz. Bilecikli bütün sınıf kardeşlerimizi selamlıyoruz. Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz. Milyonlarca işçinin yoksullaştığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Kaşıkla verdiklerini artık kepçeyle değil kazanla alıyorlar. Peşin peşin verdiğimiz verginin hem oranı çok yüksek hem de çok zenginleşmişiz gibi vergi dilimi düşük olduğu için yeni dilime giriyoruz. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Eğer vergi dilimini artırmak istiyorsanız daha çok vergi toplamak istiyorsanız artık halkın cebine bakmaktan vazgeçin, etrafınıza bakın. Adil bir vergi sistemi istiyoruz. İşte bunun için yürüyoruz Ankara’ya. Geçtiğimiz ay adaletli bir vergi sistemi için yapılması gereken kanun teklifini Meclis’teki tüm partilere gönderdik, tek tek anlattık. 600 milletvekine sesleniyoruz o kanun teklifini hepiniz imzalayın ve parlamentodan geçirin. Milyonların çığlığını duyun. Kimseden sadaka istemiyoruz hakkımız olanı istiyoruz. Yürüyüşümüz her adımda güçlenerek ve büyüyerek devam ediyor. DİSK yürürse, işçiler yürürse bütün karanlıklar dağılır. Yolumuz aydınlanır. Adaletli bir ülkeyi hep beraber kuracağız.”