Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen son yolculuğuna uğurlandı

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, bugün gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Aysel Öymen için Şişli'deki Teşvikiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Altan Öymen ve kızı Aslı Öymen, taziyeleri kabul etti.

Törene, Aysel Öymen'in yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı siyasetçiler ile medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Aysel Öymen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Fotoğraf: İHA

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU YORUMU

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük. Genel Başkanlarımızdan Sayın Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık. Dolayısıyla yine önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk, selamlaştık. 'Eğer kalacaksanız, vaktiniz olursa, sizi misafir etmek isterim.' dedim. Özel bir buluşma planlanmış bu akşam. Öyle vedalaştık. Kendisini iyi görmekten de mutlu oldum. Allah sağlığını, sıhhatini versin. İnşallah hep sağlıkla, güzel günlerde bir arada olalım" diye konuştu.