Altay'a kötü haber: De Gea Manchester United'a geri dönebilir

Sezon başında Andre Onana'nın gelmesinin ardından kulüple sözleşmesi uzatılmayan kaleci David De Gea'nın yeniden Manchester United'a dönmesi gündemde.

33 yaşındaki İspanyol kaleci David De Gea'nın 12 yıllık Manchester United kariyeri, sezon başında Inter'den Andre Onana'nın transfer edilmesiyle sona ermişti. Ancak devre arasında De Gea'nın yeniden Manchester ekibine katılabileceği öne sürüldü.

Bein Sports'un İngiliz yayın organı The Mirror'dan aktardığına göre United'dan ayrıldıktan sonra başka bir takıma gitmeyen ve futbolu bırakmayı düşündüğü belirtilen De Gea yeniden United'a katılabilir.

ALTAY'IN DURUMU

De Gea'nın takıma katılması halinde ise Altay Bayındır 3. kaleci durumuna gelecek. Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester ekibine transfer olan Altay, henüz maça çıkamadı.

Ancak Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gitmesinin ardından mevcut kadroda birinci kaleci Altay oldu. 13 Ocak'ta başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası 11 Şubat'ta sona erecek ve bu süreçte United 5 maça çıkacak.

Bu maçlarda Manchester United sırasıyla Wigan Athletic, Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa ile karşılaşacak.

Altay'ın, 8 Ocak'ta Wigan Athetic ile oynanacak FA Cup maçına ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.