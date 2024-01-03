Ölüm tehditleri aldığı belirtilen Benzema, Suudi Arabistan'ı terk etti

Takımının Al-Nassr'a 5-2 kaybettiği maçın ardından ölüm tehditleri aldığı öne sürülen Karim Benzema, Suudi Arabistan'ı terk etti.

Sezon başında 13 yıl formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak yıllık 200 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'a transfer olan dünya yıldızı Karim Benzema'nın ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

YETKİLİLER ULAŞAMIYOR

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre, antrenmanlara gelmeyen Karim Benzema'ya kulüp yetkilileri de ulaşamıyor.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Sosyal medya hesaplarından ölüm tehditleri alan Benzema, 76 milyon takipçili Instagram hesabını da kapattı.

Benzema'nın, aldığı tehdit mesajları sonrasında sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor

Golcü oyuncu Al-Ittihad formasıyla 20 maçta 12 gol atıp 5 asist kaydetti.