S Sport’tan Suudi Arabistan ligi kararı

S Sport, Süper Kupa skandalının ardından Suudi Arabistan Pro Lig'i yayın akışından ve takviminden kaldırma kararı aldı.

Suudi Arabistan’a yönelik bir tepki de spor kanalı S Sport’tan geldi.

Kanal, Riyad’da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtlerine izin vermemesi nedeniyle Suudi Arabistan ligini yayınlamama kararı aldı.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre, Saran Grup bünyesindeki S Sport platformu da yaşananlara tepki olarak Suudi Arabistan Pro Lig'i yayın akışından ve takviminden kaldırmaya karar verdi.

Suudi Arabistan’ın kararı, Türkiye kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.