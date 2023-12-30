Suudi Arabistan liginde oynayan Merih Demiral, Suudileri eleştiriden muaf tuttu

Suudi Arabistan liginde top koşturan, milli takım maçlarında asker selamı veren ve arkadaşlarını da asker selamı vermeye teşvik eden Merih Demiral, Süper Kupa skandalının ardından Suudi Arabistan’a eleştiride bulunmadı. Kendisini eleştiren bir sosyal medya fenomenine “Şov yapıyorsun, Allah belanızı versin” diyen Demiral, bir gazeteciye verdiği demeçte ise “Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ligi takımlarından El-Ehli’de forma giyen Merih Demiral’ın, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finalinin iptal edilmesi skandalıyla ilgili suskunluğu tartışma yarattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dün akşam Riyad’da oynanacak Süper Kupa final karşılaşması, maçın başlamasına saatler kala, Suudi Arabistan yönetiminin sahaya Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflı poster ve tişörtlerle çıkmak isteyen takımlara engel olmasıyla iptal edildi.

Konu sosyal medyanın gündemini belirlerken, bazı yurttaşlar, futbol kariyerine Suudi Arabistan liginde devam eden ve milli maçlarda sık sık asker selamı veren, hatta takım arkadaşlarını da asker selamı vermeye zorlayan Merih Demiral’ın neden Riyad yönetimine tepki göstermediğini sordu.

“KAMERALAR ÖNÜNDE ARTİSTLİK YAPIYORDUN”

X’teki futbol paylaşımlarıyla bilinen “Alkolik” rumuzlu sosyal medya fenomeni, Merih Demiral’a seslenerek şu paylaşımı yaptı:

“Kaan Ayhan gol sevinci yaşarken senin kişisel showuna katılmadı asker selamı vermedi diye kameralar önünde artistlik yapıyordun. Şimdi mevzu Atatürk ama sesin soluğun çıkmıyor. Koysana tepkini en milliyetçi sensin”.

Bu gönderi on binlerce beğeni alırken, Merih Demiral ise eleştiriye ilginç bir karşılık verdi. Demiral, “Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun Allah belanızı versin” dedi.

“Alkolik” ise bunun üzerine, “Olayın üstünden kaç saat geçmiş. Gelip bana bela okuyana kadar tepkini koysana. Neden top çeviriyorsun?” diye sordu. Demiral, bu soruya yanıt vermedi.

SADECE TFF’Yİ ELEŞTİRDİ

Demiral, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’na konuyla ilgili açıklama yaptı. Ancak Demiral, Suudi rejimini es geçerek sadece Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) eleştirdi:

“Olayların yaşandığı anda Al Khaleej’e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim." ifadelerini kullanarak, yaşananların sorumlusu olarak TFF'yi işaret etti.”

YAYINCI KURULUŞ SUUDİ ARABİSTAN LİGİ YAPTIRIMI

Diğer yandan, Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan liginin Türkiye yayıncısı olan S Sport, Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik tutumun ardından, Suudi liginin yayın takviminden çıkarılmasına karar verdi.