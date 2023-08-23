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Altay Bayındır Manchester United yolunda

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın İngiliz devi Manchester United'a transferi tamamlanmak üzere.

Spor
  • 23.08.2023 14:23
  • Giriş: 23.08.2023 14:23
  • Güncelleme: 23.08.2023 14:35
Kaynak: Haber Merkezi
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Altay Bayındır Manchester United yolunda

Fenerbahçe'ye 4 yıl önce Ankaragücü'nden gelen kaleci Altay Bayındır, Manchester United ile anlaşmak üzere.

Gazeteci Yavuz Sabuncuoğlu'nun haberine göre dün Manchester ekibi için Atina'da sağlık kontrolünden geçen Bayındır, İstanbul'a geri döndü.

25 yaşındaki Bayındır'ın kısa süre içinde Manchester'a giderek transferi tamamlaması ve United'a katılması bekleniyor.

Manchester United, Altay Bayındır için serbest kalma bedeli olan 7 milyon Euro'yu ödeyecek. 

Altay'ın, Inter'den yeni transfer edilen Andre Onana ve Dean Henderson'ın ardından Manchester United'ın 3. kalecisi olması bekleniyor. 

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