Altay Bayındır Manchester United yolunda

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın İngiliz devi Manchester United'a transferi tamamlanmak üzere.

Fenerbahçe'ye 4 yıl önce Ankaragücü'nden gelen kaleci Altay Bayındır, Manchester United ile anlaşmak üzere.

Gazeteci Yavuz Sabuncuoğlu'nun haberine göre dün Manchester ekibi için Atina'da sağlık kontrolünden geçen Bayındır, İstanbul'a geri döndü.

ÖZEL | Manchester United için Atina’da sağlık kontrolünden geçen Altay Bayındır İstanbul’a döndü! pic.twitter.com/aD6YsdfoKK — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 22, 2023

25 yaşındaki Bayındır'ın kısa süre içinde Manchester'a giderek transferi tamamlaması ve United'a katılması bekleniyor.

Manchester United, Altay Bayındır için serbest kalma bedeli olan 7 milyon Euro'yu ödeyecek.

Altay'ın, Inter'den yeni transfer edilen Andre Onana ve Dean Henderson'ın ardından Manchester United'ın 3. kalecisi olması bekleniyor.