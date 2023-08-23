Beşiktaş, Dinamo Kiev deplasmanına yeni transferleriyle gidiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda Dinomo Kiev ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer aldı.

Spor 23.08.2023 13:47 Giriş: 23.08.2023 13:47

Güncelleme: 23.08.2023 13:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA