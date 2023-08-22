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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi

TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları ertelediğini duyurdu.

Spor
  • 22.08.2023 16:40
  • Giriş: 22.08.2023 16:40
  • Güncelleme: 22.08.2023 16:49
Kaynak: İHA
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi.

23 Ağustos Çarşamba günü Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına çıkacak.

24 Ağustos Perşembe günü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Twente'yi ağırlayacak. Beşiktaş, Dinomo Kiev ile deplasmanda karşılacak. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda mücadele eden Adana Demirspor ise Genk deplasmanına çıkacak. 

Hafta içi Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek olan Türk takımlarının rakiplerinin lig mücadeleleri de ertelenmişti. 

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