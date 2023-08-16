Altaylı, Erdoğan'ın İBB Başkan adaylığı için düşündüğü ismi paylaştı: Olursa kimse şaşırmasın

Gazeteci Fatih Altaylı, "Saray’a yakın kaynaklardan gelen istihbaratı" paylaşarak, "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adil Karaismailoğlu olursa kimse şaşırmasın!" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Adil Karaismailoğlu olabileceğini yazdı.

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında AKP'nin İBB Başkan adayına ilişkin iddiada bulundu.

"Saray’a yakın kaynaklardan gelen istihbaratı" aktaran Altaylı, "Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı için kafasındaki isim, İstanbul Belediyesi’nde geçmişte bir bölümü Erdoğan döneminde olmak üzere çeyrek asır görev yapmış biri" dedi.

Altaylı, şunları yazdı: "Erdoğan ona öylesine güveniyor ki, Cumhurbaşkanlığı döneminde en yüksek bütçeli ve en yatırımcı Bakanlığı, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’na ona emanet etti. Tıpkı Binali Yıldırım gibi."

"Bu kişi Adil Karaismailoğlu" diyen Altaylı, "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adil Karaismailoğlu olursa kimse şaşırmasın!" ifadelerini kullandı.