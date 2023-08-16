Araştırma sonucu: İmamoğlu, AKP'li tüm adaylar karşısında seçimi kazanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün düzenlediği basın toplantısıyla yerel seçimlerde tekrar aday olacağının işaretini verdi. Aksoy Araştırma'nın yaptığı anketin sonucuna göre İmamoğlu, muhalefetin tek adayı olması halinde karşısına çıkabilecek bütün AKP'li adayların önünde.

Uzun zamandır beklenen basın toplantısını dün düzenleyen Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na tekrar aday olacağının sinyalini "İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" cümlesiyle verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da son olarak Hak TV'den Fikret Bila'ya verdiği söyleşide İmamoğlu'nun yeniden İstanbul'a aday olması gerektiğini ve tekrar kazanacağına inandığını söylemişti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İBB seçimlerine ilişkin Aksoy Araştırma'nın yaptığı bir çalışmanın sonuçlarını kendi köşesinde paylaştı. Sonuçlara göre İmamoğlu, muhalefetin tek adayı olması halinde, karşısına çıkabilecek 6 AKP'li adayın tümüne karşı kazanıyor.

İmamoğlu; İsmet Yıldırım, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu ve Hilmi Türkmen'e karşı yüzde 60'dan fazla oy alıyor. Murat Kurum ile yarıştığında yüzde 57,7 oy aldığı tespit edilen İmamoğlu, en çok AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a karşı zorlanıyor.