ALTIN FİYATLARI - 11 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 11 Mart 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 11 Mart 2024 gününde gram altın güne 2.191,26 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.928,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 11 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 11 Mart 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.191,26 liradan, çeyrek altın 3.850,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 11 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

11 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

11 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.191,26 TL 2.316,66 TL Çeyrek Altın 3.928,00 TL 4.051,00 TL Yarım Altın 7.880,00 TL 8.101,00 TL Tam Altın 15.857,00 TL 16.519,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.194,09 TL 2.224,25 TL Altın (TL/GR) 2.240,06 TL 2.240,38 TL Altın ($/kg) 69.644,00 $ 69.653,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

11 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.191,26 TL

Gram altın satış: 2.316,66 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.928,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.051,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.880,00 TL

Yarım altın satış: 8.101,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.857,00 TL

Tam altın satış: 16.519,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Döviz kurlarının Türk lirası karşısındaki yükselişi devam ederken, altın fiyatlarındaki artış seyri de yeni haftanın ilk işlem gününde devam etti.

Güne 2234 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2242 liradan işlem görmeye başladı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2234 lira, en yüksek ise 2252 lira seviyeleri görüldü.

Yeni haftanın ilk işlem gününe 2178 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2179 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2176 dolar, en yüksek ise 2189 dolar seviyeleri test edildi.

Altın fiyatları cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrasında hareketlendi. ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi. Kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatı cuma günü 2195 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALTIN CUMA GÜNÜ 2250 TL’Yİ AŞTI

Öte yandan ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açıyor. Cuma günü gram altın fiyatı 2253 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın haftayı 2234 lira seviyesinden kapattı.