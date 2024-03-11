Dolar kaç tl? 11 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 11 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 31,9950 liradan başladı. Euro / TL ise 35,0632 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 11 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 11 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 31,9950 liradan, Euro 35,0632 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 11 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 11 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

11 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

11 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 31,9950 TL 31,9997 TL Euro (€) 35,0632 TL 35,0838 TL İngiliz Sterlini (£) 41,1422 TL 41,1668 TL 1 Dolar (1 $) 31,9950 TL 31,9997 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 11 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 31,9950 TL

31,9950 TL Dolar ($) Satış: 31,9997 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0632 TL

35,0632 TL Euro (€) Satış: 35,0838 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,1422 TL

41,1422 TL Sterlin (£) Satış: 41,1668 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 31,9950 liradan satış ise 31,9997 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu.

Piyasalar cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrasında hareketlendi. ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi.

Kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksi 102.358’e kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.038’i gördü. Bugün dolar endeksi 102.730 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.069 ile geriliyor.