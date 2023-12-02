ALTIN FİYATLARI - 2 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 2 Aralık 2023 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 2 Aralık 2023 gününde gram altın güne 1.779,12 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.181,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 29 Kasım 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 2 Aralık 2023 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.779,12 liradan, çeyrek altın 3.181,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 2 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

2 Aralık 2023 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

2 Aralık 2023 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.779,12 TL 1.889,83 TL Çeyrek Altın 3.181,00 TL 3.182,00 TL Yarım Altın 6.381,00 TL 6.463,00 TL Tam Altın 12.722,00 TL 12.874,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.788,68 TL 1.806,34 TL Altın (TL/GR) 1.924,02 TL 1.924,33 TL Altın ($/kg) 66.245,00 $ 66.253,00 $

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır

ALTIN FİYATLARI

2 Aralık 2023 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.779,12 TL

Gram altın satış: 1.889,83 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.181,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.232,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.381,00 TL

Yarım altın satış: 6.463,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.722,00 TL

Tam altın satış: 12.874,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerin doların yönü üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bankanın gelecek yılın ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceği beklentilerinin dolar endeksi üzerinde de etkili olmaya devam ettiğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.