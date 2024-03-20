ALTIN FİYATLARI - 20 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 20 Mart 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 20 Mart 2024 gününde gram altın güne 2.247,15 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.079,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 20 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 20 Mart 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.247,15 liradan, çeyrek altın 4.079,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 20 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

20 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

20 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.247,15 TL 2.381,10 TL Çeyrek Altın 4.079,00 TL 4.240,00 TL Yarım Altın 8.108,00 TL 8.354,00 TL Tam Altın 16.561,00 TL 17.031,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.256,74 TL 2.282,17 TL Altın (TL/GR) 2.245,61 TL 2.245,98 TL Altın ($/kg) 69.010,00 $ 69.021,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

20 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.247,15 TL

Gram altın satış: 2.381,10 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.079,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.240,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.108,00 TL

Yarım altın satış: 8.354,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.561,00 TL

Tam altın satış: 17.031,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı haftanın üçüncü işlem gününe yatay başlamasının ardından 2 bin 246 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 086 lira, Cumhuriyet altını 16 bin 590 lira seviyesinde.

Altın fiyatları tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksine karşın sınırlı bantta hareket ediyor.

Altının onsu, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yarın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar öncesi günü 0,2 değer kazancıyla 2 bin 161 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 156 dolardan alıcı buluyor.

Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası (BoJ) negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırırken, İngiltere Merkez Bankasını faiz toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.