Dolar kaç tl? 20 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 20 Mart 2024 gününde dolar / TL güne 32,3780 liradan başladı. Euro / TL ise 35,2121 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 20 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 20 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,3780 liradan, Euro 35,2121 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 20 Mart dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 20 Mart 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

20 Mart 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,3780 TL 32,3841 TL Euro (€) 35,2121 TL 35,2217 TL İngiliz Sterlini (£) 41,1927 TL 41,2147 TL 1 Dolar (1 $) 32,3780 TL 32,3841 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 20 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,3780 TL

32,3780 TL Dolar ($) Satış: 32,3841 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,2121 TL

35,2121 TL Euro (€) Satış: 35,2217 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 41,1927 TL

41,1927 TL Sterlin (£) Satış: 41,2147 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,3780 liradan satış ise 32,3841 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu söyledi.

Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" ve ekonomiye ilişkin tahminlerinde bu sinyallerin bulunabileceğine işaret eden analistler, Powell'ın açıklamalarındaki satır aralarının da ilk faiz indiriminin ne zaman başlayacağına ilişkin tahminler açısından önemli olduğunu dile getirdi.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde kalmaya devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda haziran ayı Fed'in ilk faiz indirimi için en güçlü ihtimal olmayı sürdürüyor.

Dolar endeksi de güvercin adımların gecikebileceği endişesiyle 104 seviyesine yaklaşırken, ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Dünkü verilere göre, ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 10,7 artışla 1 milyon 521 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede verilen inşaat izni sayısı da şubatta aylık bazda yüzde 1,9 artarak 1 milyon 518 bine yükseldi.

Altının ons fiyatı bu gelişmelerle 2.150-2.180 bandında hareket etmeye devam ederken, hem dünya genelinde ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik veriler hem de süregelen jeopolitik risklerden destek bulan Brent petrolün varil fiyatı 86,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, yapay zeka ile ilgili gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün New York borsasında, S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa'da bugün Fed'in atacağı adımlar öncesi yatırımcıların temkinli pozitif olduğu görülürken, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında ECB'nin gelecek politikalarına ilişkin olası ipuçları aranacağını kaydederek, açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya tarafında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün 17 yılın ardından faiz artırmasına karşın Japon yeni dolar karşısında gerilemeye devam ediyor. Analistler, bu durumun ihracatçı Japon şirketler açısından destekleyici olduğunu ve pay piyasalarında risk iştahını artırdığını kaydetti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün kısa dönemli kredi faizlerini yüzde 3,45'te sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, mart ayı Tüketici Güven Endeksi

• 10.00 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

• 10.00 Almanya, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi

• 11.45 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın Konuşması

• 17.30 Türkiye, şubat ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku

• 18.00 Euro Bölgesi, mart ayı Tüketici Güven Endeksi

• 21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

• 21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması