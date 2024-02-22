ALTIN FİYATLARI - 22 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 22 Şubat 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 22 Şubat 2024 gününde gram altın güne 1.916,55 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.448,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 22 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 22 Şubat 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.916,55 liradan, çeyrek altın 3.448,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 22 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

22 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

22 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.916,55 TL 2.027,09 TL Çeyrek Altın 3.448,00 TL 3.521,00 TL Yarım Altın 6.915,00 TL 7.063,00 TL Tam Altın 13.747,00 TL 14.233,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.923,14 TL 1.938,49 TL Altın (TL/GR) 2.027,01 TL 2.027,28 TL Altın ($/kg) 64.996,00 $ 65.006,00 $

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

22 Şubat 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın ne kadar? Gram Altın Alış: 1.916,55 TL

Gram Altın Satış: 2.027,09 TL

Çeyrek Altın ne kadar? Çeyrek Altın Alış: 3.448,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 3.521,00 TL

Yarım Altın ne kadar? Yarım Altın Alış: 6.915,00 TL

Yarım Altın Satış: 7.063,00 TL

Tam Altın ne kadar? Tam Altın Alış: 13.747,00 TL

Tam Altın Satış: 14.233,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Ons altın fiyatı, zayıf dolar ve güvenli varlıklara yönelik talep ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı toplantı tutanakları öncesinde yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı.

2032 dolara kadar tırmanan ons altın, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,30 primle 2030 dolardan işlem gördü.

Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle değer kazancını sürdüren gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 2020 liraya taşıdı.

Gram altın, saat 9.45 itibarıyla yüzde 0,34 primle 2019 dolardan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor.