Dolar kaç tl? 21 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 21 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 30,9549 liradan başladı. Euro / TL ise 33,5013 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 21 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 21 ubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,9549 liradan, Euro 33,5013 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 21 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 21 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

21 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

21 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 11.10 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,9549 TL 30,9600 TL Euro (€) 33,5013 TL 33,5104 TL İngiliz Sterlini (£) 39,1122 TL 39,1276 TL 1 Dolar (1 $) 30,9549 TL 30,9600 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.10'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 21 Şubat 2024 saat 11.10 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,9549 TL

30,9549 TL Dolar ($) Satış: 30,9600 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 33,5013 TL

33,5013 TL Euro (€) Satış: 33,5104 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 39,1122 TL

39,1122 TL Sterlin (£) Satış: 39,1276 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 11.20'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,9549 liradan satış ise 30,9600 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 primle 30,9580'den işlem görüyor. Euro/TL yatay seyirle 33,4580'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 39,1340'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 104 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam etmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısına ilişkin bugün yayınlanacak tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tutanaklar öncesinde para piyasalarında Fed'in martta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 37 ve haziranda yüzde 78 ile fiyatlanıyor.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Son faiz artışında seçimlere kadar bekleme mesajı veren TCMB’nin politika faizini yüzde 45’te sabit tutması bekleniyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.