ALTIN FİYATLARI - 24 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 24 Şubat 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 24 Şubat 2024 gününde gram altın güne 1.913,75 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.453,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 24 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 24 Şubat 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.913,75 liradan, çeyrek altın 3.398,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 24 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

24 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

24 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 13.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.913,75 TL 2.032,99 TL Çeyrek Altın 3.453,00 TL 3.531,00 TL Yarım Altın 6.927,00 TL 7.105,00 TL Tam Altın 13.811,00 TL 14.062,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.926,64 TL 1.941,79 TL Altın (TL/GR) 2.032,04 TL 2.032,38 TL Altın ($/kg) 65.141,00 $ 65.151,00 $

*Altın fiyatları 13.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

24 Şubat 2024 saat 13.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.913,75 TL

Gram altın satış: 2.032,99 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.453,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.531,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.927,00 TL

Yarım altın satış: 7.105,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.811,00 TL

Tam altın satış: 14.062,00 TL

*Altın fiyatları 13.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,44 yükselişle 2020 dolarda işlem göüyor. Ons altına paralel değer kazanan gram altın yüzde 0,49 primle 2004 liradan alıcı buluyor.