ALTIN FİYATLARI - 26 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 26 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 26 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.861,15 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.338,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 26 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 26 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.861,15 liradan, çeyrek altın 3.338,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 26 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

26 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

26 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.861,15 TL 1.968,05 TL Çeyrek Altın 3.338,00 TL 3.387,00 TL Yarım Altın 6.675,00 TL 6.743,00 TL Tam Altın 13.310,00 TL 13.436,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.867,55 TL 1.881,35 TL Altın (TL/GR) 1.969,59 TL 1.969,89 TL Altın ($/kg) 64.636,00 $ 64.644,00 $

*Altın fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

26 Ocak 2024 saat 10.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.861,15 TL

Gram altın satış: 1.968,05 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.338,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.387,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.675,00 TL

Yarım altın satış: 6.743,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.310,00 TL

Tam altın satış: 13.436,00 TL

*Altın fiyatları 10.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 1965 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 21 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 30 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.