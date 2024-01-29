ALTIN FİYATLARI - 29 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 29 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 29 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.871,34 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.355,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 29 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 29 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.871,34 liradan, çeyrek altın 3.355,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 29 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

29 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

29 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 10.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.871,34 TL 1.979,54 TL Çeyrek Altın 3.355,00 TL 3.417,00 TL Yarım Altın 6.711,00 TL 6.793,00 TL Tam Altın 13.379,00 TL 13.522,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.876,01 TL 1.891,94 TL Altın (TL/GR) 1.982,46 TL 1.982,74 TL Altın ($/kg) 65.001,00 $ 65.011,00 $

*Altın fiyatları 10.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

29 Ocak 2024 saat 10.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.871,34 TL

Gram altın satış: 1.979,54 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.355,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.417,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.711,00 TL

Yarım altın satış: 6.793,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.379,00 TL

Tam altın satış: 13.522,00 TL

*Altın fiyatları 10.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1982 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 1962 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından yüzde 1 artışla 1982 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 31 dolar seviyesinde dengelendi.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayisi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.