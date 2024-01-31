ALTIN FİYATLARI - 31 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 31 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 31 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.863,20 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.341,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 31 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 31 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.863,20 liradan, çeyrek altın 3.341,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 31 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

31 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

31 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.863,20 TL 1.970,06 TL Çeyrek Altın 3.341,00 TL 3.422,00 TL Yarım Altın 6.683,00 TL 6.782,00 TL Tam Altın 13.324,00 TL 13.521,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.866,17 TL 1.882,25 TL Altın (TL/GR) 1.991,38 TL 1.991,74 TL Altın ($/kg) 65.256,00 $ 65.265,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

31 Ocak 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.863,20 TL

Gram altın satış: 1.970,06 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.341,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.422,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.683,00 TL

Yarım altın satış: 6.782,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.324,00 TL

Tam altın satış: 13.521,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1982 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1986 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda faiz indirimlerinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gerileyen tahvil faizlerinden de destek alan altının ons fiyatı 2 bin 33 dolarla son 15 günün en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.