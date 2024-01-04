ALTIN FİYATLARI - 4 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 4 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 4 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.862,09 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.339,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 4 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 4 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.862,09 liradan, çeyrek altın 3.339,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 4 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

4 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

4 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.862,09 TL 1.975,18 TL Çeyrek Altın 3.339,00 TL 3.410,00 TL Yarım Altın 6.677,00 TL 6.798,00 TL Tam Altın 13.315,00 TL 13.535,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.870,52 TL 1.887,87 TL Altın (TL/GR) 1.959,73 TL 1.959,98 TL Altın ($/kg) 65.464,00 $ 65.472,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

4 Ocak 2024 saat 12.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.862,09 TL

Gram altın satış: 1.975,18 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.339,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.410,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.677,00 TL

Yarım altın satış: 6.798,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.315,00 TL

Tam altın satış: 13.535,00 TL

*Altın fiyatları 12.00’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle gerilerken, 2000 dolar üzerindeki seyrine devam ediyor.

Ons altın yüzde 2.044 dolardan işlem görüyor.

Yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımlarına yönelik ipuçları vereceği için önemli olacak.

Altının gram fiyatı ise en yüksek 1.960 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 0,18 primle 1.957 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 3.423 TL, yarım altın 6.662 TL, cumhuriyet altını 13.652 TL'den işlem görüyor.