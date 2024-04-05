ALTIN FİYATLARI - 5 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 5 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 5 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.171,43 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.926,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 5 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 5 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.171,43 liradan, çeyrek altın 3.917,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 5 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

5 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

5 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.171,43 TL 2.300,59 TL Çeyrek Altın 3.917,00 TL 4.119,00 TL Yarım Altın 7.786,00 TL 8.117,00 TL Tam Altın 15.644,00 TL 15.923,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.176,74 TL 2.206,83 TL Altın (TL/GR) 2.355,08 TL 2.355,37 TL Altın ($/kg) 73.147,00 $ 73.158,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

5 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.171,43 TL

Gram altın satış: 2.300,59 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.917,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.119,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.786,00 TL

Yarım altın satış: 8.117,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.644,00 TL

Tam altın satış: 15.923,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 2 bin 280 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daralttığını ifade eden analistler, bugünkü verilerin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışları ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 350 doların direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.