Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları yeni haftaya yüksek seyirde başladı. Güne 2234 liradan başlayan gram altın 2242 seviyesine çıktı.

Döviz kurlarının Türk lirası karşısındaki yükselişi devam ederken, altın fiyatlarındaki artış seyri de yeni haftanın ilk işlem gününde devam etti.

Güne 2234 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2242 liradan işlem görmeye başladı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2234 lira, en yüksek ise 2252 lira seviyeleri görüldü.

Yeni haftanın ilk işlem gününe 2178 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2179 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2176 dolar, en yüksek ise 2189 dolar seviyeleri test edildi.

Altın fiyatları cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrasında hareketlendi. ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi. Kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatı cuma günü 2195 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

GRAM ALTIN CUMA GÜNÜ 2250 TL’Yİ AŞTI

Öte yandan ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açıyor. Cuma günü gram altın fiyatı 2253 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın haftayı 2234 lira seviyesinden kapattı.