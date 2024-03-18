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Altın fiyatlarında dolar baskısı: Gram altın ne kadar oldu?

Ons altın fiyatı, yeni haftaya dolar endeksindeki yükselişle baskı altında başlarken; gram altın, haftanın ilk gününde 2 bin 230 liradan alıcı buluyor.

Ekonomi
  • 18.03.2024 09:40
  • Giriş: 18.03.2024 09:40
  • Güncelleme: 18.03.2024 09:46
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında dolar baskısı: Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: Depophotos

Ons altın fiyatı, doların başlıca para birimleri karşısında iki haftanın zirvesine yakın yatay seyretmesiyle gerilemesini sürdürüyor.

2146 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.40 itibarıyla 2 bin 147 dolarda işlem görüyor. Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle primli seyrederken, aynı dakikalarda 2 bin 230 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek altın 3 bin 949, Cumhuriyet altını ise 16 bin 134 liradan işlem görüyor. 

Küresel piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere, merkez bankalarının para politikası toplantılarını yakından takip edecek.

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