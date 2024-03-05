Altın fiyatlarında rekor: Tam altın 15 bin TL'ye yaklaştı

Altın fiyatları güne yüksek artışla başladı. Tam altın fiyatı 15 bin lira sınırını zorluyor.

Dolarla birlikte altın da güne yükselişle başladı. Tam altın fiyatı 15 bin lira sınırını zorluyor.

Kuyumcularda gram altın 2 bin 238 liradan, çeyrek altın 3 bin 675 liradan, tam altın 14 bin 813 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sürecinin yaklaştığı yönündeki mesajlar etkili oluyor.

Öte yandan döviz fiyatları da artmaya devam ediyor. Serbest piyasada dolar güne 31,60, euro 34,35, sterlin 40,14 liradan başladı.