Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. 1.901,73 liradan alınan gram altın, 1.902,00 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, 30 Kasım 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Gram altın 1.901,73 liradan alınıyor, 1.902,00 liradan satılıyor.

Çeyrek altın, 3.042,77 liradan alınıyor, 3.109,78 liradan satılıyor. Yarım altın 6.066,53 liradan alınıyor, 6.219,55 liradan satılıyor.

Tam altın bugün 12.364,35 TL alış, 12.604,32 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Cumhuriyet altını ise 12.815,00 liradan alınıyor, 13.008,00 liradan el değiştiriyor.

Yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyreden altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 44 dolarda bulunuyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. AA finans beklenti anketine katılan ekonomistler ekonominin yüzde 5,19 oranında büyüyeceğini öngörüyordu.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.





