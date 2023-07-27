Altın piyasasında Fed etkisi

Altın fiyatları Fed'in faiz artırımı yapmasının ardından yükselişe geçti. Güne 1707 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1712 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1701 lira, en yüksek ise 1716 lira seviyeleri görüldü.

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği Fed faiz kararı dün açıklandı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25-5.50 seviyesine çıkardı. Böylelikle faiz oranı 22 yılın zirvesine çıkmış oldu.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell, piyasalara önemli mesajlar verdi. Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söyledi. Fed'in eylül toplantısıyla ilgili bir soru üzerine verilerin uygun olması halinde FOMC'nin faizleri artırmasının kesinlikle mümkün olduğunu belirten Powell, ancak Komite'nin faizleri sabit tutmasının da ihtimali dahilinde olduğunu söyledi.

Altın, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yapmasının ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında yükseldi.

Gram altın (spot) perşembe gününe yüzde 0,32'lik yükselişle başlayarak 1.712 liraya ulaştı. Gram, günün ilk işlem saatlerinde 1.716 lirayı görmüştü.

Çeyrek altın ise 9 liralık yükselişle 2.799 liradan satılıyor. Yarım altın, 5.598 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yarım, çarşamba gününü 5580 liradan tamamlamıştı.

Önceki kapanışı 11.127 lira olan cumhuriyet altını, 11.158 liradan fiyatlanıyor.

ONS ALTIN POWELL’DAN DESTEK BULDU

Powell’ın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte ABD dolarının zayıflaması ons altına destek verdi. Ons altında fiyat 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1982 dolar seviyesinin üzerini test etti.

Güne 1971 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1976 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1970 dolar, en yüksek ise 1982 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altın fiyatının bugün 1987 dolar direncini hedefleyeceğini öngörüyor. Bu seviyenin kırılması halinde 2002-2011 dolar aralığı yeni hedef olacak. Bugünün destek noktaları ise 1974 ve 1966 dolar.