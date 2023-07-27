Dolar ve euroda son durum

Seçimlerin ardından döviz kurunda başlayan yükseliş devam ediyor. Gözler Merkez Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, dolar 26,9550 liradan, euro 29,8960 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9550 liradan, euro 29,8960 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9530 liradan alınan dolar, 26,9550 liradan satılıyor. 29,8940 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,8960 lira olarak belirlendi.

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9356'dan tamamlamıştı

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan, gözler bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlemişti.

Geçen yılın mart ayından bu yana her toplantıda politika faizini artıran Fed, geçen ay bu adımlarına ara vererek politika faizini sabit bırakmıştı. Dünkü temmuz toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselten Fed, böylece politika faizini 31 Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarmış oldu.