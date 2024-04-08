Altında geri çekilme

Altın, yatırımcıların Fed'in bu yıl sert faiz indirimlerine ilişkin bahislerini gevşettiğini gösteren güçlü ABD istihdam raporuna ağırlık vermesiyle, geçen hafta rekor bir yükseklikte kapanışın ardından düştü.

Kıymetli metal, ABD'de istihdamın mart ayında yaklaşık bir yılın en büyük artışını gerçekleştirmesi ve işsizlik oranının yüzde 3,8'e düşmesinin ardından Hazine getirilerindeki artışın baskısıyla Asya'nın ilk saatlerinde yüzde 1,2 kadar düştü.

Bu rakamlar Fed'in para politikasını gevşetmek için acele etmeyeceği iddiasını desteklerken faiz ödemeyen altın için daha yüksek oranlar genellikle olumsuz kabul ediliyor.

Yine de külçe, haftalardır süren olumlu momentumun ardından ons başına 2.300 doların üzerinde desteklenmeye devam ediyor. Bu hamle, Şubat ortasında başlayan ani yükselişi tetikleyecek herhangi bir bariz tetikleyicinin olmayışı nedeniyle bazı izleyicileri şaşırttı.

YÜZDE 17'DEN FAZLA ARTIŞ YAŞAMIŞTI

Altın o zamandan bu yana yüzde 17'den fazla artış kaydetti; kazanımların en azından bir kısmı Fed'in faiz indirimine yaklaştığı yönündeki iyimserlikten kaynaklandı. Merkez bankası talebi de bir faktör oldu; Çin Halk Bankası, Mart ayında art arda 17. ayda altın alımı yapıldığını bildirdi.

Yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak ABD mart ayı enflasyon verilerini yakından takip edecek ve bu veriler, politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürme konusunda nerede durduklarına daha fazla ışık tutabilecek.

Diğer yandan yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimi izlemeye devam ediyor. İsrail, pazar günü yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun zaferin yakın olduğunu söylemesinin ardından ülkenin güney Gazze'den bazı birlikleri çıkaracağını söyledi. Bu arada İran, İsrail'in Suriye'deki konsolosluğuna yönelik şüpheli saldırısına yanıt vermeye hazırlanırken, Hizbullah savaşa hazır olduğu konusunda uyardı. Külçe, jeopolitik riskin arttığı dönemlerde güvenli liman varlıklarına olan talebin artmasından faydalanma eğiliminde.

Kaynak: BloombergHT